"Сбрасывая ракеты на Львов агрессор "передает привет" Байдену": Садовый рассказал о разрушении в городе

"Сбрасывая ракеты на Львов агрессор "передает привет" Байдену": Садовый рассказал о разрушении в городе

Сегодня все города Украины находятся в сложной ситуации, подчеркнул Садовый.

Российские оккупанты 26 марта в очередной раз нанесли ракетный удар по Львову. Разрушения в городе достаточно серьезные.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Это уже второй удар за последнюю неделю. Удары четкие по объектам инфраструктуры. Разрушения достаточно серьезные, также ударной волной повреждена структура образования — школа, садик, там вылетели окна. Хорошо, что никто не погиб, но есть ранены. Я думаю, что сегодняшними ударами агрессор передает привет президенту Байдену, который сейчас находится в Польше, а Львов это — 70 км от Польши. Весь мир должен понять, что угроза чрезвычайно серьезна. Чем больше у нас будет оружие, чем скорее придут системы ПВО в нашу страну, тем скорее будет наша победа", — сказал Садовый.

Напомним, во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. Также из-за обстрелов городу нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Также из-за действий захватчиков повреждены окна в одной из школ города.

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