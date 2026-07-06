Сбрасывают авиабомбы и ракеты на Украину: в Керчи уничтожили редкие дроны РФ (видео)

Российский дрон «Орион» / © Википедия

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Украина уничтожила два ударно-разведывательных БпЛА «Орион» в Керчи. Они являются носителями управляемых авиабомб, ракет Х-50, «Х-БпЛА», «Бандероль», которыми РФ атакует Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки и показывает момент поражения.

По данным ГУР, атаку совершили 2 июля операторы спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9», в результате чего уничтожили два вражеских дорогостоящих и редких беспилотника «Орион». Российские военные разместили их на территории аэропорта в г. Керчь временно оккупированного Крыма.

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Что известно о российском БпЛА «Орион»

БпЛА «Орион» — это ударно-разведывательный аппарат, производимый российской группой компаний АО «Кронштадт». Дрон весит около тонны, радиус действия 250–300 км, может находиться в воздухе до 30 часов. Он несет на себе управляемые авиабомбы, ракеты Х-50, БпЛА «Х-БпЛА», «Бандероль».

Примерная стоимость двух уничтоженных военными разведчиками вражеских «Орионов» может составить более 10 миллионов долларов.

© ГУР Минобороны

Россия атакует Украину ракетой «Бандероль»

Напомним, 2 июля Россия применила против Украины новую крылатую ракету S8000 «Бандероль». Это дешевый гибрид дрона и ракеты, который ранее атаковал Киев, Одесчину и Харьковщину.

В начале мая 2026 года россияне ударили этой ракетой по поселку Безлюдовка на Харьковщине. В местной прокуратуре отметили, что это может быть первым случаем применения этой ракеты по Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

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