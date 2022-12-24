Сбрасывают взрывчатку с квадрокоптера: российские оккупанты продолжают обстреливать громады на Сумщине

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничной територии на 22:00 23 декабря 2022 года.
Враг нанес 45 ударов по Краснопольской и Эсманьской громадам. А именно:
Об этом в сообщении в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
▪Краснопольская громада: 7 вражеских мин разорвались на пограничные.
А потом россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
▪️Эсманьская громада: по приграничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов.
Кроме того – 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия было в сторону нашей территории.
От взрывов снарядов пострадал сельский ФАП: там вылетели все стекла, повреждена крыша.
"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!", — резюмировал он.
Ситуация в Сумской области
Ранее российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области. В результате атаки повредили церковь, мастерскую, дома и электролинии.
Кроме того, вечером 19 декабря под обстрел попала Зноб-Новгородская громада. Произошло около 30 "прилетов".
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