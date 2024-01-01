Сбросил с 9 этажа: в Тернополе празднование Нового года завершилось трагедией

В Тернополе в новогоднюю ночь мужчина сбросил приятеля с балкона, в результате чего тот погиб.

В Тернополе новогоднее празднование закончилось трагедией – во время конфликта мужчина толкнул своего знакомого, в результате чего тот выпал с балкона 9-го этажа.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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По словам правоохранителей, компания молодых людей праздновала Новый год в одной из квартир.

По предварительной информации, находясь на балконе, во время конфликта один из мужчин толкнул другого. В результате 27-летний житель Тернополя не удержался и выпал с 9 этажа. Он скончался на месте.

Злоумышленника задержали полицейские. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. "убийство по неосторожности". Продолжается расследование.

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