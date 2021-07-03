Сбросил в море 8,5 тонн пальмового масла: СБУ объявила подозрение экипажу иностранного судна (фото)

В украинские внутренние воды сбросили 8,5 тонн пальмового масла.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении экипажу иностранного судна, которые сбросили в украинские морские воды тонны пальмового масла, что нанесло экологии ущерб на 65,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сброс пальмового масла произошел в акватории морского порта "Южный" в апреле 2021, однако подозрение экипажу иностранного судна объявили только сейчас. Всего в украинские внутренние воды сбросили 8,5 тонн пальмового масла.

СБУ

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству ", — говорится в сообщении.

Старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Средиземном море заметили разрушительное воздействие пандемии на экологию.

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