СБС обновили суточный рекорд поражений россиян: Мадяр назвал цифры

Российские оккупанты / © Getty Images

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Подразделения группировки Сил беспилотных систем обновили суточный рекорд поражения российских захватчиков — 751 солдат, из них 269 ликвидировано.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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«5 ноября пилотами СБС обновлена пиковая отметка утилизации живой силы противника за 24 часа — по 1 червю каждые 2 минуты суток. Среднесуточный показатель начала ноября составляет 685 единиц живой силы, 2219 враждебных целей в сутки (каждые 39 секунд ноября результативно поражена цель)», — отметил он.

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По его данным, 71% потерь (2489 из 3505) — на Добропольском и Гуляйпольском направлениях.

В Силах беспилотных систем предполагают, что показатель в тысячу пораженных российских военных в сутки может быть достигнут еще в ноябре.

Потери россиян на фронте — последние новости

За прошедшие сутки, 5 ноября, российская армия потеряла на фронте еще 2 440 своих военных, сообщил Генштаб.

Также россияне потеряли два танка, восемь боевых бронемашин, 54 артиллерийские системы, шесть средств ПВО, восемь наземных робототехнических комплексов, 1395 БпЛА, 673 единицы автомобильной техники и пять — специальной.

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По данным президента Владимира Зеленского, в октябре российская армия понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны, а украинские защитники освободили больше территорий, чем оккупанты смогли захватить.

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