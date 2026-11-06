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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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СБС обновили суточный рекорд поражений россиян: Мадяр назвал цифры

5 ноября на каждые две минуты суток приходилось поражение одного российского военного.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Российские оккупанты

Российские оккупанты / © Getty Images

Подразделения группировки Сил беспилотных систем обновили суточный рекорд поражения российских захватчиков — 751 солдат, из них 269 ликвидировано.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

«5 ноября пилотами СБС обновлена пиковая отметка утилизации живой силы противника за 24 часа — по 1 червю каждые 2 минуты суток. Среднесуточный показатель начала ноября составляет 685 единиц живой силы, 2219 враждебных целей в сутки (каждые 39 секунд ноября результативно поражена цель)», — отметил он.

По его данным, 71% потерь (2489 из 3505) — на Добропольском и Гуляйпольском направлениях.

В Силах беспилотных систем предполагают, что показатель в тысячу пораженных российских военных в сутки может быть достигнут еще в ноябре.

Потери россиян на фронте — последние новости

За прошедшие сутки, 5 ноября, российская армия потеряла на фронте еще 2 440 своих военных, сообщил Генштаб.

Также россияне потеряли два танка, восемь боевых бронемашин, 54 артиллерийские системы, шесть средств ПВО, восемь наземных робототехнических комплексов, 1395 БпЛА, 673 единицы автомобильной техники и пять — специальной.

По данным президента Владимира Зеленского, в октябре российская армия понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны, а украинские защитники освободили больше территорий, чем оккупанты смогли захватить.

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