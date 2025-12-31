ТСН в социальных сетях

СБС поразили ряд объектов российской армии: детали от "Мадяра"

Россияне понесли потери благодаря слаженным действиям бойцов СБС.

СБС

Птицы Силы Беспилотных Систем нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов армии России. Всего удар пришелся на 10 единиц, расположенных на ТОТ, и 2 — в глубине РФ.

Об этом информирует командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

Какие объекты поражены

Под горячую руку наших бойцы попали:

  • нефтебаза Ровеньки (Луганская область, ТОТ)

  • база плавсредств 92 бригады речных катеров (Оленевка, АР Крым, ТОТ);

  • трехкоординатная радиолокационная станция «СТ-68» (Оленовка, АР Крым);

  • три пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» (Селидово, Донецкая область);

  • два пункта дислокации живой силы противника из состава 74 омсбр и 589 мсп (Селидово, Донецкая область);

  • ПО «Мелитополь» (Мелитополь, Запорожская область);

  • ПС «Молочанск» (Молочанск, Запорожская область).

«СБС набирает обороты, мажьте очечо, храбачье, ну вы в курсе. Глаза и Жало — червячий ужас», — говорится в материале.

Напомним, днем ранее бойцы провели масштабную операцию с целью уничтожения стратегически важных объектов врага на ТОТ Донецкой области. Так, ССС поразили ряд объектов РФ:

  • логистический хаб для хранения и подготовки БПЛА «Герань» и «Шахед»;

  • пункт предполетной подготовки и технического обслуживания беспилотников этих типов и Гербера;

  • центральный состав боеприпасов для ударных дронов;

  • накопительный склад для беспилотников Гербера;

  • пункт сосредоточения личного состава и технического персонала, занимающийся подготовкой и обслуживанием дронов.

