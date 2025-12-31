СБС

Реклама

Птицы Силы Беспилотных Систем нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов армии России. Всего удар пришелся на 10 единиц, расположенных на ТОТ, и 2 — в глубине РФ.

Об этом информирует командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

Дата публикации 11:26, 31.12.25 Количество просмотров 4 СБС поразили ряд объектов РФ

Какие объекты поражены

Под горячую руку наших бойцы попали:

Реклама

нефтебаза Ровеньки (Луганская область, ТОТ)

база плавсредств 92 бригады речных катеров (Оленевка, АР Крым, ТОТ);

трехкоординатная радиолокационная станция «СТ-68» (Оленовка, АР Крым);

три пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» (Селидово, Донецкая область);

два пункта дислокации живой силы противника из состава 74 омсбр и 589 мсп (Селидово, Донецкая область);

ПО «Мелитополь» (Мелитополь, Запорожская область);

ПС «Молочанск» (Молочанск, Запорожская область).

«СБС набирает обороты, мажьте очечо, храбачье, ну вы в курсе. Глаза и Жало — червячий ужас», — говорится в материале.

Напомним, днем ранее бойцы провели масштабную операцию с целью уничтожения стратегически важных объектов врага на ТОТ Донецкой области. Так, ССС поразили ряд объектов РФ: