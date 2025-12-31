- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
СБС поразили ряд объектов российской армии: детали от "Мадяра"
Россияне понесли потери благодаря слаженным действиям бойцов СБС.
Птицы Силы Беспилотных Систем нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов армии России. Всего удар пришелся на 10 единиц, расположенных на ТОТ, и 2 — в глубине РФ.
Об этом информирует командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.
Какие объекты поражены
Под горячую руку наших бойцы попали:
нефтебаза Ровеньки (Луганская область, ТОТ)
база плавсредств 92 бригады речных катеров (Оленевка, АР Крым, ТОТ);
трехкоординатная радиолокационная станция «СТ-68» (Оленовка, АР Крым);
три пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» (Селидово, Донецкая область);
два пункта дислокации живой силы противника из состава 74 омсбр и 589 мсп (Селидово, Донецкая область);
ПО «Мелитополь» (Мелитополь, Запорожская область);
ПС «Молочанск» (Молочанск, Запорожская область).
«СБС набирает обороты, мажьте очечо, храбачье, ну вы в курсе. Глаза и Жало — червячий ужас», — говорится в материале.
Напомним, днем ранее бойцы провели масштабную операцию с целью уничтожения стратегически важных объектов врага на ТОТ Донецкой области. Так, ССС поразили ряд объектов РФ:
логистический хаб для хранения и подготовки БПЛА «Герань» и «Шахед»;
пункт предполетной подготовки и технического обслуживания беспилотников этих типов и Гербера;
центральный состав боеприпасов для ударных дронов;
накопительный склад для беспилотников Гербера;
пункт сосредоточения личного состава и технического персонала, занимающийся подготовкой и обслуживанием дронов.