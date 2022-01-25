СБУ арестовала "диверсантов", которые по заказу РФ планировали серию вооруженных нападений у границы Украины

СБУ арестовала "диверсантов", которые по заказу РФ планировали серию вооруженных нападений у границы Украины

Преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ.

В Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ с целью дестабилизировать ситуацию в регионах.

Об этом идет речь на сайте Службы безопасности Украины.

Установили, что организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, в том числе коммерческой сферы. Преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого, по данным СБУ, использовали свои связи среди представителей криминалитета.

Во время проведения следственных действий по местам нахождения обоих организаторов группировки, правоохранители обнаружили:

специальные технические устройства радиочастотного угнетения,

черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям,

средства связи,

компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц", — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщалось, по данным всех разведок, совпадающих с данными разведок США, Британии и других украинских партнеров, внутренняя дестабилизация — это вопрос №1 для РФ. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "без внутренней дестабилизации россиянам здесь делать нечего".

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