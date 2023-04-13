СБУ арестовала имущество подсанкционного олигарха Новинского: фото

Суд арестовал имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессорке России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

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Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

По материалам СБУ, Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора при взаимодействии с Министерством юстиции Украины.

Напомним, в Украине арестовано 2,1 млрд грн активов "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома".

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