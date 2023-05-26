СБУ арестовала корабль подсанкционного российского олигарха Верховского

Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд гривен.
Суд наложил арест на рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.
Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что Верховский входит в ближайшее окружение кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины.
Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России.
Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха.
Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.
Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.
Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.
Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову, предоставившему гражданские самолеты для перебрасывания российских войск в Украину для ведения боевых действий.
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