СБУ арестовала корабль подсанкционного российского олигарха Верховского

Суд наложил арест на рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.

Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что Верховский входит в ближайшее окружение кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины.

Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России.

Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха.

Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.

Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.

Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову, предоставившему гражданские самолеты для перебрасывания российских войск в Украину для ведения боевых действий.

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