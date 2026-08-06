СБУ атаковала стратегический НПЗ РФ: на заводе раздались взрывы и вспыхнули пожары

Дым (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли удары по вражеским объектам. Под атаку попали Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в более чем 700 километрах от границы, и корабли ФСБ РФ в оккупированной Керчи.

Об этом сообщила СБУ.

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Последствия удара по Ярославскому НПЗ

В СБУ отметили, что пораженный Ярославский НПЗ (Славнефть — ЯНОС) входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и имеет мощность около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод снабжает бензином, дизелем, авиационным керосином и другими нефтепродуктами центральные регионы РФ и столичную агломерацию.

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«В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия прогремели по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары», — сообщили в СБУ.

По предварительным данным, повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу, причем два резервуара охвачены огнем. Кроме этого, повреждения получили важные технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также возникли пожары.

Атака на корабли в Керчи

Отмечается, что кроме нефтеперерабатывающего завода украинские беспилотники атаковали порт во временно оккупированной Керчи (АР Крым). В результате ударов повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 («Светляк») береговой охраны ФСБ РФ — «Балаклава» и «Керчь».

В спецслужбе отметили, что и дальше будут уничтожать военные объекты, заводы и другие цели, работающие на войну против Украины.

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Дата публикации 07:10, 06.08.26 Количество просмотров 39 После ночной атаки дронов в российском Ярославле вспыхнули пожары - видео

Война в Украине — последние новости

Напомним, 6 августа украинские военные нанесли мощные удары по двум нефтезаводам в России, которые расположены в более чем 1300 километрах от линии фронта. Также в Черном море ударили по российским военным катерам и судам «теневого флота».

Также в ночь на 6 августа Ярославль подвергся атаке беспилотников, в результате чего вспыхнул ключевой для РФ нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС»).

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