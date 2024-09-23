СБУ будет проверять начштаба Сил беспилотных систем Гладкого по запросу Сырского — что известно

О результатах проверки будет проинформирован главнокомандующий ВСУ в установленном порядке.

Служба безопасности Украины получила запрос Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на проверку начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого, ранее отстраненного от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Общественного".

В СБУ проинформировали, что согласно ст. 9 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", части второй статьи 6 и пункта 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", подробные сведения по затронутым вопросам являются информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежат.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о том, чтобы органы СБУ провели дополнительную специальную проверку Гладкого.

Что известно о Гладком

Начштаба Сил беспилотных систем Роман Гладкий от 25 июля 2024 года занимал должность начштаба Командование Сил беспилотных систем ВСУ. Отмечается, что СБУ в комментарии "Украинской правде" сообщила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на эту должность.

До этого, по данным контрразведки СБУ, в 2018 году на Гладкого выходили российские спецслужбы, чтобы попытаться завербовать офицера. В том же году в СМИ появились сообщения о том, что у жены Гладкого есть российское гражданство. Позже подтвердил это Верховный Суд.

В декабре 2020 года Гладкий был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС.

После резонанса в медиа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил СБУ провести дополнительную спецпроверку по Гладкому и отстранил его от должности.

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