СБУ даже превзошла "Моссад": эксперт о ликвидации руководителя штаба флота РФ в Севастополе

Спецоперация по ликвидации капитана 1-го ранга РФ Валерия Транковского в Севастополе продемонстрировала, что украинские спецслужбы работают не хуже, а порой лучше израильского "Моссада".

Во время проведения операции по ликвидации капитана 1-го ранга, руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского украинская спецслужба показала себя не хуже "Моссада" – израильской внешней разведки, которая считается одной из лучших в мире.

Такое мнение высказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телемарафона.

По его словам, такая операция очень напряженно, тщательно готовится, нужно было найти и подготовить соответствующих специалистов, изучить график "цели".

"Если мы назовем срок в 5-6 месяцев, то не сильно ошибемся. Этот срок - только подготовка, кто и где будет, какое участие, кто будет выполнять, подбор соответствующего человека, людей, которые будут ассистировать, помогать покинуть это место, чтобы не быть захваченным российскими правоохранителями... Плюс сюда включаем время на месте. То есть, надо было наблюдать за этим человеком, определить его график, куда он едет - к любовнице, в магазин, рыбачить, пьянствовать..." - объяснил Ступак.

Он добавил, что также нужно было вычислить и определить удобное место, когда можно установить взрывное устройство. Отдельный нюанс – взрывчатка: ее нужно было привезти с собой или изготовить на месте радиотехническое устройство, с помощью которого взорвали автомобиль. Как объяснил эксперт, взрывчатку не купишь "в супермаркете Севастополя", то есть все, что касается взрывного устройства – очень сложная операция.

"Плюс последнее - эвакуация... Ликвидировали человека и надо быстро эвакуироваться, потому что россияне сразу активируют планы перехвата... Они приостанавливают движение поездов, самолетов, наземного и водного транспорта, начинают более тщательно проверять документы. То есть, без преувеличения, это (в Севастополе - ред.) очень удачная и серьезная операция Службы безопасности Украины. И надо отметить, что санкции от СБУ работают гораздо эффективнее, чем санкции от ЕС", - подчеркнул Ступак.

В то же время специалист добавил, что не стал бы недооценивать врага, но украинским специалистам удалось найти "скважину", когда автомобиль начальника штаба не будут осматривать, внимание оккупантов на чем-то рассредоточится и тому подобное.

Ступак также подчеркнул, что СБУ приходится разрабатывать новые спецоперации, отличные друг от друга - не возвращаться к предыдущим приемам. Например, беглец, экс-нардеп Илья Кива был застрелен, Крымский мост сначала взорвали на поверхности, потом атаковали дронами, а Транковского взорвали. Эксперт объяснил, что психика человека направлена на то, что надо готовиться к тому, что было раньше, а к новому он, как правило, не готов.

При этом он считает, что СБУ в отдельных случаях работает даже лучше, чем израильская внешняя разведка "Моссад", которая считается одной из наиболее эффективных и профессиональных спецслужб в мире.

"Все время появляется что-то новое, креативное и это, безусловно, достижение наших спецслужб. Я им постоянно говорю: "Ребята, вы не сравнивайте себя с "Моссадом". Ибо в отдельных моментах вы стали на голову выше, чем "Моссад". Пусть они равняются на вас", — добавил Ступак.

По его словам, в Украине есть много специалистов разных служб, которые могут "прекрасно работать" в этом направлении параллельно, не мешая друг другу.

Напомним, в Севастополе был ликвидирован еще один военный преступник – руководитель штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерий Транковский. Именно из-за него погибли десятки гражданских украинцев и, в частности, он причастен к обстрелу Винницы "Калибрамы" в июле 2022 года. В тот трагический день в мгновение ока погибли 29 мирных жителей, среди которых были дети. Как удалось минуснуть оккупанта, и какие еще преступления он совершил – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Читайте также: