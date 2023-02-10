СБУ и ДБР проводят масштабные обыски на таможнях во многих областях Украины: фото

Правоохранители заявили, что разоблачили теневые схемы, повлекшие до 10 миллиардов убытков в месяц.

Сегодня, 10 февраля, СБУ и ДБР совместно проводят масштабную спецоперацию на таможне. В настоящее время проводятся обыски в центральном аппарате и на восьми региональных таможнях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что заблокировали около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогавших таможенникам реализовывать теневые схемы.

"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – отметили в спецслужбе.

В ДБР проинформировали, что разоблачены теневые схемы, повлекшие до 10 миллиардов убытков в месяц.

"На протяжении последних месяцев проведена большая кропотливая работа по выявлению теневых схем на таможне. По предварительным оценкам, ежемесячно сделки на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до десяти миллиардов гривен. Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждое третья гривна по таможенным пошлинам шла в карманы коррупционеров", — говорится в сообщении.

В СБУ и ДБР пообещали, что после завершения первоочередных следственных действий сообщат более подробную информацию об обнаруженных коррупционных схемах на таможне.

Напомним, в среду, 1 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.

Читайте также: