СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево, председателя райсовета и дипломата – журналист (фото)

На Закарпатье проводятся обыски у лиц, причастных к хищению средств на продаже стадиона "Авангард".

НАБУ и СБУ во вторник утром, 10 октября, проводят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги, главы райсовета, дипломата и еще нескольких человек

Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагол.

Он отметил, что предварительно обыск проводится через коррупционную схему продажи стадиона "Авангард".

Обыски у мэра Мукачева Андрея Балоги/ Фото: Виталий Глагола

"По информации моих источников в НАБУ – сумма ущерба от продажи стадиона и почти 3 га земли – почти 100 000 000₴. Именно на эту сумму занизили стоимость объекта", — рассказал Глалога.

Обыски также проводятся у нескольких должностных лиц и дипломата.

Обыски НАБУ и САП в Закарпатье/Фото: Виталий Глагола

Обыски НАБУ и САП в Закарпатье/Фото: Виталий Глагола

Обыски НАБУ и САП в Закарпатье /Фото: Виталий Глагола

"НАБУ совместно с СБУ проводят обыски у главы Мукачевского районного совета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также у экс-депутата Закарпатского областного совета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексей Баранюка. По информации источников в НАБУ – именно эти лица причастны к приобретению Мукачевского стадиона "Авангард" по заниженной стоимости", — добавил журналист.

Напомним, Зеленский подписал закон о немедленном возвращении электронных деклараций.

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