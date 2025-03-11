СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Николаеве: задержана 19-летняя приспешница окупантов

Спецслужбы Украины сорвали план россиян по теракту в Николаеве, который должен был состояться 7 марта. Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю девушку, которая действовала по заказу врага и готовила взрыв вблизи областного управления полиции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленница должна была незаметно оставить самодельное взрывное устройство (СИН) в обычном пакете возле админздания. Оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с исполнительницей, использовав ее как "расходный материал".

Благодаря оперативной работе СБУ и Нацполиции трагедию удалось предотвратить – девушку задержали "на горячем" сразу после прибытия на место теракта на такси.

Расследование установило, что подозреваемая попала в поле зрения российских кураторов из-за поиска быстрого заработка в Telegram-каналах. После того, как она согласилась на сотрудничество, ей направили подробные инструкции по выполнению теракта.

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Николаеве. / Фото: Служба безопасности Украины

По указанию кураторов девушка получила взрывчатку из предварительно подготовленного тайника, подсоединила к ней мобильный телефон для дистанционной активации и замаскировала устройство в бытовом пакете.

Во время обысков у задержанной было обнаружено:

Взрывчатку с зажигательной смесью;

Два мобильных телефона – один для подрыва, другой для связи с российскими кураторами.

В настоящее время задержанный поставлен в известность о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта). Суд направил ее под стражу без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала двух агентов российской военной разведки, которые планировали обесточить часть северных регионов Украины. Они работали в Киевской, Черниговской и Сумской областях.