Покушение в Черкасской области: СБУ и Нацполиция спасли семью волонтеров

Спланированная атака предполагала заброс взрывчатки в спальную комнату, где находились волонтеры.

СБУ и Нацполиция задержали преступную группу, которая планировала покушение на семью волонтеров из Черкасской области. Инцидент произошел благодаря своевременному вмешательству служб.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Группа злоумышленников пыталась убить волонтерку, руководителя благотворительного фонда и его мужа, демобилизованного бойца ВСУ, используя самодельные взрывные устройства.

По данным следствия, покушение было мотивировано якобы долгом за ремонтные работы, который преступники придумали, чтобы выманить деньги из потерпевших.

Взрывчатка

Операцию по раскрытию и задержанию преступников провели сотрудники СБУ в Черкасской области вместе с Национальной полицией под руководством местной прокуратуры.

Двум основным фигурантам уже доложено о подозрении в умышленном убийстве, организованном группой лиц, и они находятся под стражей.

Напомним, что в воскресенье, 8 декабря, около 17:00 в Слободском районе Харькова раздался взрыв возле территориального отдела полиции.