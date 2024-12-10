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Покушение в Черкасской области: СБУ и Нацполиция спасли семью волонтеров

Покушение в Черкасской области: СБУ и Нацполиция спасли семью волонтеров

В Черкасской области спасли семью волонтеров / Фото: Служба безопасности Украины

Спланированная атака предполагала заброс взрывчатки в спальную комнату, где находились волонтеры.

СБУ и Нацполиция задержали преступную группу, которая планировала покушение на семью волонтеров из Черкасской области. Инцидент произошел благодаря своевременному вмешательству служб.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Группа злоумышленников пыталась убить волонтерку, руководителя благотворительного фонда и его мужа, демобилизованного бойца ВСУ, используя самодельные взрывные устройства.

По данным следствия, покушение было мотивировано якобы долгом за ремонтные работы, который преступники придумали, чтобы выманить деньги из потерпевших.

Взрывчатка / ©
Взрывчатка

Операцию по раскрытию и задержанию преступников провели сотрудники СБУ в Черкасской области вместе с Национальной полицией под руководством местной прокуратуры.

Двум основным фигурантам уже доложено о подозрении в умышленном убийстве, организованном группой лиц, и они находятся под стражей.

Напомним, что в воскресенье, 8 декабря, около 17:00 в Слободском районе Харькова раздался взрыв возле территориального отдела полиции.

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