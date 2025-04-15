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- Украина
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СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП
Ожидаем детали.
СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Следственные действия происходят у управляющего делами — митрополита Антония Паканыча.
Об этом сообщают источники NV.
По информации собеседников, будут объявлены новые подозрения.
Ранее на Буковине прихожане УПЦ МП устроили потасовку возле Свято-Николаевского храма в селе Верхние Становцы.