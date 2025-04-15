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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП

Ожидаем детали.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП

СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП

СБУ и Нацполиция проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Следственные действия происходят у управляющего делами — митрополита Антония Паканыча.

Об этом сообщают источники NV.

По информации собеседников, будут объявлены новые подозрения.

Ранее на Буковине прихожане УПЦ МП устроили потасовку возле Свято-Николаевского храма в селе Верхние Становцы.

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Дата публикации
Количество просмотров
289
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