СБУ и Поклад — главные враги путинского режима: эксперт объяснил, почему Россия нанесла удар по зданию Службы

Служба безопасности Украины / © УНИАН

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Удар дроном по зданию Службы безопасности свидетельствует о том, что Александр Поклад и СБУ в целом являются ключевыми врагами путинского режима.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

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Политолог отмечает, что удар 4 сентября можно рассматривать как своеобразную оценку работы Службы безопасности.

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«СБУ и Поклад приносят Украине результат. Россия прекрасно понимает, откуда наносятся самые болезненные удары. Понимает, кто разоблачает её агентов. Кто разваливает сети ФСБ. Кто срывает диверсии. Кто проводит уникальные операции. Путин всегда очень точно показывает, кого он боится. И сегодня СБУ точно находится в этом списке на одной из лидирующих позиций», — подчеркивает эксперт.

Эксперт отмечает, что особенно эффективной является деятельность контрразведки СБУ.

«Масштаб контрразведывательной работы Службы просто колоссален. С 2022 года СБУ раскрыла 150 агентурных сетей противника, в состав которых входили 648 человек. Только с начала 2026 года выявлено ещё 20 сетей и 81 их участник. Для любой спецслужбы противника это очень болезненные цифры. Ведь агентурная сеть не создаётся за один день. В неё вкладывают людей, деньги, легенды, каналы связи. И когда контрразведка СБУ раскрывает всю сеть, ФСБ теряет не просто нескольких агентов. Она теряет инфраструктуру, которую порой строила годами», — пишет политолог.

«Не стоит удивляться, что против Поклада и СБУ враг действует всеми доступными методами — от информационных атак до попыток физической ликвидации. У спецслужб есть очень простой критерий эффективности. Если противник тратит огромные ресурсы, чтобы тебя найти, дискредитировать, нейтрализовать или уничтожить, значит, ты создаешь ему реальную проблему. Именно так и нужно трактовать события 4 сентября», — резюмирует Курпас.

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Ранее стало известно, что по материалам СБУ возбуждено более 4 тысяч дел о государственной измене, более 9 тысяч — о коллаборационистской деятельности и более 100 — о шпионаже.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовит зеркальный ответ на российскую атаку на здание СБУ.

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