Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщает СБУ.



Среди приоритетных целей неприятеля были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.



оккупанты надеялись, что, поджег это оборудование, они сорвут перевозку оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.



Для выполнения поджогов спецслужба РФ за деньги привлекла местных жителей, искавших "легкий заработок" в Телеграмм-каналах.

Так, в Харьковской области:

«на горячем» задержаны два диверсанта, которые ночью пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.



По данным следствия, фигуранты заранее отследили расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение.



Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия диверсантов и задержали их на попытке поджога железнодорожного оборудования.

В Черкасской области:

задержан дезертир-контрактник одной из воинских частей региона, который скрывался на территории области и совершал поджоги «по заказу» РФ.



В подрывную деятельность он привлек своего знакомого – местного безработного жителя.



Задокументировано, как злоумышленники пытались уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.



Правоохранители сообщили задержанным из обоих регионов о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в языках военного положения по предварительному сговору группой лиц).



Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.



Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской и Черкасской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

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Напомним, в Одесской области был задержан 26-летний житель Измаильского района, завербованный российской спецслужбой для поджога административных зданий и служебных авто ТЦК, а также релейных шкафов железной дороги.

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