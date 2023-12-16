СБУ и ТЦК проверяют рестораны Киева: что известно о рождественских рейдах военных

СБУ и ТЦК посетили один из элитных ресторанов Киева. Рождественские рейды военных по торговым центрам Львова и Одессы.

Кого искали силовики и действительно ли вручали повестки военными — в эксклюзиве TSN.UA.

В то время как Верховная рада продолжает работу над проектом закона по мобилизации, работники ТЦК усиливают свои рейды. Раньше военными уже наведывались в спортзалы, базы отдыха и даже ходили по домам. Но теперь расширили область раздачи повесток. В этот раз под прицелом оказались общественные места таких городов, как Львов, Одесса и Киев.

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В городе Льва представители ТЦК посетили торгово-развлекательный центр "Форум". На видео видно, что они общаются с несколькими молодыми людьми, но паники среди посетителей ТЦ не наблюдается.

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В Одессе ТЦК также осуществила облаву на торгово-развлекательный центр, а еще спортивный зал. Военнослужащие рассредоточились по залу ТЦ для раздачи "рождественских писем счастья". Но, к сожалению, не от Санта-Клауса.

СБУ помогают ТЦК в раздаче повесток

Современные тренды добрались и в Киев. Сначала военные посетили столичные спортзалы. Правда их туда не пустили, но мужчин в качалках стало меньше. Если не сказать больше. Таким результатом военные были явно не удовлетворены и начали совершать свои рейды не сами.

Помните, как в Закарпатье и Запорожье представители ТЦК заручились поддержкой полиции и коммунальщиков. И ходили вместе – так называемыми мобильными группами. Кто дверь открывал, кто повестки раздавал, а кому-то нужно было и за правопорядком следить. Так вот столичные военнослужащие "сделали" всех. Они посетили ресторан "Веранда на Днепре" в Киеве, в сопровождении СБУ.

Что известно о рейдах СБУ

Представители спецслужб вели себя вежливо. Гости заведения спокойно предоставляли свои документы для проверки, но не забывали и об истинных намерениях посещения этого заведения.

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Впоследствии спецслужбы отреагировали на видео со своими сотрудниками. В пресс-службе СБУ отметили, что выполняют исключительно свою работу. "Сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные меры безопасности. В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности".

ТЦК в ресторанах

В то же время представители ТЦК проводили проверку военнообязанных граждан Украины. В то же время представительницы прекрасной половины человечества фиксировали этот процесс.

Свое слово сказал и советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он прокомментировал выдачу повесток в общественных местах Украины.

Подоляк отметил, что сейчас готовится программа, которая изменит мобилизацию. Будут четко определены функции, которые должно брать государство и как работать с людьми. А что думают сами украинцы по поводу таких рейдов? Как оказалось – кто-то поддерживает, а кому-то это откровенно не нравится.

Напомним, работники CБУ, МВД и ТЦК вечером 15 декабря посетили один из самых дорогих ресторанов Киева — "Веранда на Днепре".

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