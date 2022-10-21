СБУ идентифицировала 8 организаторов псевдореферендума на юге Украины: фото

Коллаборанты организовывали работу на "избирательных участках" и фальсифицировали результаты "голосования".

СБУ установила личности еще восьми организаторов незаконных "референдумов" во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей. Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, семь жителей Генического района Херсонской области согласились на предложение агрессоров возглавить так называемые "избирательные комиссии" в райцентре и поселке Новоалексеевка.

На этих псевдодолжностях они занимались подготовкой к проведению незаконного голосования.

Коллаборанты организовывали работу на "избирательных участках", в частности подбирали "персонал" и снабжали его оргтехникой.

Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые "реестры избирателей", в которые вписывали выехавших за пределы области граждан.

"Таким образом, они искусственно "накручивали" явку людей и количество голосов на фейковых мероприятиях кремля", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Еще один приспешник агрессоров разоблачен на организации псевдореферендума на территории Кинбурнской косы в Николаевской области.

По данным следствия, коллаборантом оказался активным сторонником прокремлевских взглядов, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к российским захватчикам.

Во время проведения незаконного плебисцита он активно комментировал его сфальсифицированные "результаты" для пропагандистских российских телеканалов и каналов в "Телеграмм".

По данным СБУ, злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории АР Крым.

"Сотрудники Службы безопасности установили места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей. Продолжаются комплексные меры по их привлечения к ответственности за преступления против Украины", — отметили в спецслужбе.

Псевдореферендумы Кремля в Украине.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Позже кремлевский диктатор Путин внес изменения в Конституцию России, чтобы завершить процедуру попытки аннексии украинских земель.

Верховная Рада Украины официально обратилась к ООН, ЕС, НАТО, парламентам и правительствам стран не признавать так называемые российские "референдумы" на захваченных украинских территориях и признать РФ государством-спонсором терроризма.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН говорится, что российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не имеют никакой юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих украинских земель.

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