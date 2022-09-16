СБУ ликвидировала 4 новых канала выезда "уклонистов" за границу: какие схемы действовали в Украине

СБУ удалось не допустить выезда за границу более сотни "уклонистов".

В ходе спецопераций во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях Служба безопасности заблокировала новые каналы нелегального выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в СБУ.



Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тыс. дол. США в зависимости от обстоятельств и срочности зарубежного "рейса", отмечают в спецслужбе.

СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более сотни "уклонистов".

В частности, во Львовской области ликвидирован механизм противоправного выезда под видом перевозки иностранных грузов для нужд ВСУ.

В Одесской области беспрепятственный выезд без тщательной проверки документов обеспечивали должностные лица нескольких контрольно-пропускных пунктов.

В Николаевской области незаконный "трафик" был организован через поддельные документы участников волонтерского движения и фейковых выводов медучреждений.

В Винницкой области схема незаконного выезда за границу действовала под видом "второго водителя" грузовика.

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