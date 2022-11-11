СБУ ликвидировала ботоферму, ежедневно создававшую более 500 аккаунтов для распространения пропаганды РФ

В Киеве и Винницкой области разоблачили пятерых организаторов ботофермы, через которую проводили информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Специализированное оборудование ботофермы позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в Интернете.

Прежде злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию России. Подобные "вбросы" подавали от имени "рядовых" граждан, якобы проживающих в Украине, в частности, во временно оккупированных ее районах.

По данным следствия, вражескую ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а технически обслуживал ее житель Киева. Они предлагали услуги по распространению деструктивного контента из России.

Основными клиентами злоумышленников были представители российских спецслужб, которые использовали "ботов" для навязывания рашистской идеологии и лжи о войне в Украине.

Через подставные лица враг покупал анонимные аккаунты и применял их для проведения информационно-подрывной деятельности. За каждого "бота" дельки получали плату электронными переводами, проходившими через платежные системы РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины ведется следствие для выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Коллаборанты в Украине

С начала полномасштабного наступления России СБУ задержала в Украине более 700 коллаборантов. В частности, спецслужба задержала жителя Сумщины, который "привел" к окрестностям Киева более 120 единиц техники захватчиков (танков, БМП, гаубиц и т.п.). Он сам вышел на врага, как только их колонны пересекли границу, и предложил стать проводником, показать безопасные пути в Киев. А журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону россиян – ей было объявлено о подозрении в коллаборационизме.

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