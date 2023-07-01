СБУ ликвидировала еще три схемы побега уклонистов за границу: что придумали на этот раз

Служба безопасности в течение недели нейтрализовала еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В западных регионах задержаны 16 человек, причастных к организации нелегальных "трафиков".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организаторы схем за деньги предлагали военнообязанным свое содействие в выезде за пределы Украины на основании фиктивных медицинских справок и в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 12 тыс. евро.

Закарпатье:



СБУ обезвредила преступную группировку, специализировавшуюся на нелегальной миграции в страны Евросоюза. В состав группы входило 12 человек. Они подвозили своих "клиентов" за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по заранее подготовленному маршруту через лесные тропы.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевую гранату РГД.

Ивано-Франковская область

Канал бегства уклонистов за границу организовали четыре жителя региона. Злоумышленники занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. На основании подделок уклонистов вывозили за границу.

Тернопольская область

Разоблачена преступная группа, участники которой за деньги "записывали" потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, якобы осуществлявшего международные перевозки. Таким образом уклонисты получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.

Напомним, на Закарпатье уклониста, который "заблудился" по дороге в воинскую часть, на четыре года отправили в тюрьму.

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