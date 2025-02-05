СБУ ликвидировала лицо, причастное к убийствам во время Революции достоинства – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Служба безопасности Украины ликвидировала человека, причастного к убийствам украинцев на востоке во время Революции достоинства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отвечая на вопрос "Может ли он подтвердить, что убийство Армена Саркисяна было со стороны Украины?" он заявил:

"Я не могу говорить ни о каких убийствах, я знаю, что Служба безопасности Украины ликвидировала одно лицо, которое стоит за убийствами на востоке нашего государства во время Революции достоинства на Майдане... Я не знаю этот ли это человек, я не знаю его фамилии, мне трудно сказать, тот ли это случай".

Напомним, в результате взрыва в московском ЖК умер Армен Саркисян. Он находился в реанимации, но так и не пришел в себя.

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