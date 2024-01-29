СБУ ликвидировала в Украине пять схем для уклонистов: стало известно, в каких городах они действовали

Служба безопасности Украины ликвидировала в нашем государстве еще пять схем уклонистов. Они действовали в Киеве, Черновцах, Львове, Черкасской и Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители заблокировали новые схемы для уклоняющихся от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" оценивали от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 потенциальных призывников”, — рассказали в СБУ.

В Киеве нейтрализовали преступную группу, в которую входили два чиновника столичных медучреждений и глава местной общественной организации. Фигуранты фабриковали для своих клиентов выводы врачебных обследований о наличии у них тяжелых диагнозов.

Затем фиктивные документы подавали в центр медико-социальной экспертизы для установления уклоняющимся 2-й или 3-й групп инвалидности. Полученный подлог они планировали использовать для незаконного выезда за пределы Украины, чтобы скрыться от мобилизации”, — рассказали в СБУ.

В то же время в Черновцах разоблачены еще три чиновника местных больниц, которые торговали фальшивыми медсправками о наличии психических заболеваний. Чтобы максимально скрыть "схему", ее организаторы фиктивно оформляли своим клиентам госпитализацию и выписки по прохождению стационарного лечения.

Кроме того, во Львове "на горячем" задержана еще одна медработница, которая продавала поддельные выводы медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

В Черкасской области разоблачена глава частной компании в сфере строительства. За деньги она способствовала оформлению инвалидности для женщин потенциальных призывников.

В Хмельницкой области задержан местный барбер, который за деньги организовал переправку уклонистов в ЕС. По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в Украине в государственный бюджет вернули почти 1,5 млрд гривен, пытавшихся похитить на закупке арт-снарядов для ВСУ.

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