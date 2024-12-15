СБУ ломает российскую схему вербовки подростков: эксперт о новом чатботе Службы

Россия тратит огромные ресурсы на вербовку украинских подростков в Теlegram, но СБУ успешно противодействует этому. Запуск нового чата Службы ломает саму схему вербовки ФСБ.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает чатбот "Спали ФСБшника" очень своевременным технологическим решением СБУ.

"Подобной вербовкой реально занимаются тысячи российских спецов. Это серьезная угроза для нашей внутренней безопасности. А стоимость спасенной Службой техники давно исчисляется в десятках миллионов долларов. Теперь молодежь сможет оперативно сообщать о попытках вербовщиков, а СБУ ломает саму схему российской вербовки", — отмечает политолог.

"СБУ задержит 100% поджигателей военных авто. Большинство — молодые люди, часто еще несовершеннолетние, которых завербовали через Telegram. Схема вербовки, которую рассказывают большинству поджигателей и наводчиков, похожа. Российский куратор обещает большие деньги, а потом кидает их. Но тех, кто начал, берут на крючок, угрожая разоблачением. Их грозит только условный срок за хулиганство. Хотя на самом деле за подобные преступления светит реальный тюремный срок – уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает от 14-летнего возраста и предусматривает до 10 лет тюрьмы", — говорит эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что с помощью чата Служба сможет не только выявлять работающих на россиян и их кураторов, но и заниматься профилактикой таких преступлений.

"Большинство поджигателей и наводчиков – зеленые подростки, которые соблазняются на легкий заработок. В начале они не понимают последствия своих действий, а попав в ловушку, уже не знают, как остановиться. Теперь, по крайней мере, смогут исправить свою ошибку. Если правильно донести до них информацию, то выбор между тем, чтобы гарантированно сесть на 10 лет, или "сжечь" своего ФСБшного куратора будет очевиден", — добавил политолог.

Напомним, на Хмельнитчине задержан лидер банды поджигателей автомобилей ТЦК.

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