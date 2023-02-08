СБУ "на горячем" поймала российского агента, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову

В Харькове задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по городу и передающий оккупантам информацию о военных.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 5 февраля. В результате вражеских "прилетов" погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага", — говорят в СБУ.

Оккупанты использовали информацию предателя относительно конкретных локаций как потенциальные цели для ракетных атак. К тому же после "прилетов" этот агент должен был зафиксировать и передать врагу результаты попаданий.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", — отметили в СБУ.

По словам правоохранителей, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали агента РФ непосредственно во время выполнения очередного задания врага – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города. На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в прифронтовых районах юга разоблачила еще двух агентов ФСБ. Злоумышленники собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ.

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