СБУ на Харьковщине разоблачила коллаборантку, которая собиралась руководить оккупационной "распочтой"

Колаборантка призывала бывших коллег переходить на сторону врага и обокрала одно из городских отделений "Укрпочты".

СБУ на освобожденной Харьковщине задержала коллаборантку, которая добровольно присоединилась к рядам захватнической администрации и возглавила созданную россиянами местную "почту". При этом женщина обворовала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия.

Об этом Служба безопасности Украины рассказала в Телеграмме.

Предательницей оказалась бывшая сотрудница регионального подразделения почтовой связи. Женщина формировала подконтрольную стране-агрессору почтовую сеть в Балаклее и Изюме.

Приспешница оккупантов хотела получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и баз данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России госимущество "Укрпочты".

После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее. Женщина уведомлена о подозрении.

Фото: СБУ

Поклонники России в Украине

Украинские правоохранители продолжают разоблачать поклонников российской войны в Украине. Все больше таких случаев происходит на только что деоккупированных территориях.

Так, Служба безопасности Украины идентифицировала 30 новых коллаборантов, поступивших в оккупационные органы так называемых "МВД" и "Генпрокуратуры" РФ в Луганской области.

Кроме того, в Покровском районе Донецкой области правоохранители задержали сторонницу путинской армии, которая передавала врагу информацию о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, предоставившего российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву. Подозреваемым оказался 56-летний киевлянин, с 2017 года проживающий в аннексированном Крыму.

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