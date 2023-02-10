СБУ на Житомирской таможне: подозрение получила почти половина инспекторов на смене (фото)

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста, что составляет почти половину работавших на смене таможенников.

Об этом 10 февраля сообщили в СБУ.

Противоправная деятельность чиновников привела к ущербу государству минимум на 3,5 млн грн.

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС автомобилей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Схема работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Она предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрацией грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

Таможенники, злоупотребляя служебным положением, не замечали этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку поданных к растаможке документов. Был задокументирован ввоз и оформление в режиме "импорт", а затем продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и проводят соответствующие следственные действия на таможенном посту, фигурирующем в преступной схеме. Изымаются документация и электронные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, СБУ сообщила о подозрении пророссийской адвокату и общественному деятелю Татьяне Монтян. Она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию.

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