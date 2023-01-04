СБУ начала расследование в отношении экс-ведущей пророссийских телеканалов Медведчука

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против бывшей телеведущей каналов, связанных с Виктором Медведчуком, "NewsOne", "Первый независимый" и "Ukrlive" Дианы Панченко.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Депутат обнародовал фото ответа на свой запрос от СБУ. В тексте ответа подчеркивают, что управление в Донецкой и Луганской областях осуществляет против Панченко расследование по статье об "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

К слову, запрос в правоохранительные органы – СБУ и ГПУ - Юрчишин направил в декабре 2022-го.

"СБУ уже осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пропагандистки русского мира Дианы Панченко", — подчеркнул депутат.

Напомним, в апреле Нацсовет внес в реестр "госпредателей" первых 100 человек, среди которых медийщики и журналисты. В частности, там оказалась и Панченко. По данным медиа, она уехала из страны в августе 2022 года. Также в декабре стало известно, что бывшая ведущая уехала в оккупированный Донецк.

Читайте также: