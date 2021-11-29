СБУ начала расследование по факту подготовки к госперевороту гражданами России и Украины

СБУ открыла производство по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.
СБУ начала расследование по факту подготовки к государственному перевороту. К преступлению причастны граждане России и Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
СБУ открыла производство по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины – по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", — говорится в сообщении.
В СБУ все подробности пообещали обнародовать со временем.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте в Украине 1-2 декабря. По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова.
Также президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине.
Читайте также:
- Кулеба: Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять осторожность при общении с Лукашенко.
- "Древняя проблема": у Путина рассказали, что тормозит обмен удерживаемых лиц
- Барбадос отстраняет королеву от должности главы и становится республикой: принц Чарльз выступит с речью