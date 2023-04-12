СБУ начала расследование преступления россиян, которые отрезали голову украинскому военному

Во вторник, 11 апреля, в Сети появилось видео, как российские оккупанты жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. По факту преступления СБУ начала досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Мы найдем этих извергов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло видео, на котором российские оккупанты жестоко пытают еще живого украинского воина. Военный в последние минуты своей жизни кричал от невыносимой боли. Российские захватчики ножом отрезали безоружному пленному голову.

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