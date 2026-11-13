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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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СБУ начала внутреннюю проверку в связи с делом "Карфаген": что известно

В спецслужбе не уточнили, кого конкретно касается проверка и какие обстоятельства должны быть установлены по ее результатам.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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СБУ

СБУ

Служба безопасности Украины начала внутреннюю проверку по фактам, изложенным в материалах расследования НАБУ и САП по делу «Карфаген». Двое должностных лиц спецслужбы, которые фигурировали в деле, уже уволены с должностей.

Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос «Радио Свобода».

В спецслужбе заявили, что проверяют информацию, обнародованную в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации.

«В настоящее время двое должностных лиц Службы, которые фигурировали в расследовании НАБУ и САП, освобождены с занимаемых должностей. Также СБУ начала внутреннюю проверку по фактам, о которых говорится в материалах дела "Карфаген"», — говорится в официальном ответе.

В ведомстве также заверили, что оказывают «полное содействие следствию» и сотрудничают с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В то же время в СБУ не уточнили, когда именно началась внутренняя проверка, кого конкретно она касается и какие обстоятельства должны быть установлены по ее результатам.

Доступ к камерам «Безпечного міста»: что известно

Кроме того, «Радио Свобода» обратилось в СБУ с запросом о возможном использовании системы видеонаблюдения «Безпечне місто» участниками преступной группы.

По данным НАБУ и САП, в июле 2026 года во время подготовки к нападению на мужчину возле одного из спортклубов в Киеве фигуранты получали в режиме реального времени фотографии и геолокацию автомобиля потенциальной жертвы.

На снимках, обнародованных НАБУ, была маркировка, указывающая, что доступ к камерам осуществлялся с учетной записи сотрудника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ.

В спецслужбе не сообщили, удалось ли установить личность этого сотрудника и применялись ли к нему дисциплинарные или иные меры. Также там не пояснили, знали ли о возможном использовании системы видеонаблюдения до обнародования информации НАБУ и как именно ограничили подобный доступ.

В СБУ отказались комментировать эти обстоятельства, сославшись на тайну досудебного расследования. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что дело находится в подсудности НАБУ, а СБУ не уполномочена предоставлять информацию о расследованиях других правоохранительных органов.

Роль генерала с псевдонимом «Аким»

В запросе также поднимался вопрос о возможном служебном расследовании в отношении генерал-майора, известного под псевдонимом «Аким». На обнародованных НАБУ записях под этим именем, вероятно, фигурирует Сергей Дука — бывший первый заместитель начальника ДЗНГ СБУ.

Его подозревают в создании преступной организации или руководстве ею с использованием служебного положения. Однако в спецслужбе не ответили, проводят ли относительно него отдельную внутреннюю проверку.

По версии НАБУ и САП, «Аким» помогал предполагаемому организатору преступной группы по прозвищу «Криминал», которым, по данным следствия, может быть Андрей Осипов. Благодаря этому тот якобы получал информацию из государственных баз о различных людях, в частности о тех, кого подвергали пыткам, а также справки по уголовным делам.

Кроме того, следствие проверяет возможную помощь в «урегулировании вопросов» с судами и в снятии арестов. В то же время приведенные обстоятельства являются версией следствия, а подозрения не означают доказательства вины фигурантов.

Напомним, подозреваемый по делу «Карфаген» Сергей Дука вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 65 миллионов гривен. Освободившись из-под стражи, он назвал дело местью антикоррупционных органов.

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