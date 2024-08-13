СБУ "накрыла" агента РФ, который готовил покушение на украинского офицера

СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который после поджогов авто в Киеве получил задание готовить покушение на украинского офицера.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чтобы убедиться в возможности агента выполнить задание, враг сначала дал ему два "тестовых испытания" — поджечь авто украинских защитников. После этого фигурант получил новое поручение: установить видеонаблюдение за украинским офицером. В дальнейшем враг планировал совершить на него покушение.

СБУ и Нацполиция заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру.

Фигурантом оказался 20-летний киевлянин. Во время обысков у него изъято легковоспламеняющуюся смесь, которую он использовал для поджога авто и мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Доказательства преступной деятельности предателя / Фото: Служба безопасности Украины

Доказательства преступной деятельности предателя / Фото: Служба безопасности Украины

Доказательства преступной деятельности предателя / Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Виннице задержан прибывший из соседней страны злоумышленник, который имел задание поджигать служебные автомобили Вооруженных сил Украины. Он искал транспортные средства, ранее задействованные на фронте, которые теперь проходят техническое обслуживание в Виннице.

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