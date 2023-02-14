СБУ "накрыла" сеть преступников, укравших почти 100 млн грн со счетов мариупольцев

Служба безопасности прекратила масштабную мошенническую схему, позволяющую "грабить" украинские банки. Дельцы работали в интересах России и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ.

К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

"Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории", — говорят в СБУ.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы "конвертировали" похищенные деньги в криптовалюту. Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через Интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.

К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания своих руководителей.

В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки. Во время обысков в 8 областях нашего государства изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок. Также наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 млн. грн.

Кроме того, установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, "выводя" их деньги на криптокошельки руководства террористической организации "ДНР" и кураторов из ФСБ.

Напомним, ранее Служба безопасности заблокировала деятельность мощной прокремлевской ботофермы в Запорожье, призвавшей донатить в поддержку солдат армии Российской Федерации.

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