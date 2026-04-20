СБУ наращивает темпы поражения врага: лидерство в рейтинге на фронте и усиление дальнобойных ударов — эксперт

© twitter/СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары значительно нарастила темп поражения врага. Причем Служба не только увеличила количество дальнобойных ударов в тылу России, но и лидирует в рейтинге поражений противника на фронте.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт акцентирует, что СБУ сегодня выступает как сила, изменяющая правила ведения войны.

Реклама

«Ее подход основан на интеллекте, асимметричных решениях и ударах, которые дают непропорционально большой результат. Именно такая модель ведения войны позволяет Украине эффективно противостоять численно большему противнику. Служба под руководством Евгения Хмары смогла совершить качественный рывок вперед и нарастить интенсивность ударов по врагу. Хмара — боевой генерал, руководивший „Альфой“ и смог усилить именно военную мощь спецслужбы, которая сейчас для Украины является важнейшим фактором. Служба системно ослабляет врага на всех уровнях — от передовой до глубокого тыла», — считает политолог.

«На фронте по итогам марта подразделение „Альфа“ СБУ стало самым результативным по поражениям дронами. Речь идет не просто о тактических успехах, а о системной работе: более 10 тысяч ликвидированных окупантов и тысячи единиц техники. Это свидетельствует, что именно СБУ лучше отреагировала на изменение характера войны, где преимущество достигается не массой, а точностью, скоростью принятия решений и эффективным использованием современных технологий», — пишет Черненко.

Политолог отмечает, что СБУ демонстрирует способность действовать глубоко в тылу противника.

«Такие удары имеют еще и накопительный эффект: не только уничтожают отдельные цели, но и подрывают логистику, снижают боеспособность флота и ограничивают возможности врага использовать оккупированные территории как военные плацдармы. Благодаря нашей спецслужбе в России сейчас нет точки в Черном море, где их корабли чувствовали бы безопасно», — резюмирует экс-нардеп.

Реклама

А на днях СБУ провела комплексную спецоперацию в оккупированном Крыму, где поразила 3 больших десантных корабля врага.