СБУ нашла в доме нардепа от ОПЗЖ секретные документы — что известно

Найденные материалы / © СБУ

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Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила новые факты утечки конфиденциальной информации из Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила СБУ.

Во время обыска в доме народного депутата Федора Христенко (ОПЗЖ), которого подозревают в работе на фсб рф и государственной измене, правоохранители изъяли документы с ограниченным доступом. Сейчас в доме проживают его близкие родственники.

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По данным Службы безопасности Украины, среди изъятого — материалы негласных следственных действий, а также десятки анкет кандидатов в детективы Национального антикоррупционного бюро.

«В частности, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует антикоррупционное Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ», — отметили в СБУ.

В частности, обнаружены персональные данные руководителя межрегионального управления НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в связях с представителями страны-агрессора и содействии незаконному бизнесу с РФ. Также найдена анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в прошлом году покинул территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Согласно материалам следствия, Христенко поддерживал тесные связи с руководством НАБУ — в частности с Магамедрасуловым и руководителем подразделения детективов Александром Скомаровым. По версии следствия, подчиненные Скомарова способствовали выезду за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского — Геннадия Боголюбова.

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Христенко заочно сообщено о подозрении в государственной измене, злоупотреблении влиянием и сотрудничестве с ФСБ, которое, по данным следствия, продолжалось еще со времен президентства Виктора Януковича.

«Напомним, что вчера нардепу Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины», — говорится в сообщении.

СБУ продолжает устанавливать все обстоятельства возможного агентурного проникновения представителей российских спецслужб в НАБУ.

Найденные материалы / © СБУ

Найденные материалы / © СБУ

Найденные материалы / © СБУ

© СБУ

Найденные материалы / © СБУ

Найденные материалы / © СБУ

Также ранее СБУ и ОГП разоблачили Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ — в ведении бизнеса на территории России.

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Впоследствии стало известно, что правоохранители установили наличие «крота» ФСБ в самом закрытом подразделении НАБУ. В рамках расследования работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков у сотрудников антикоррупционного органа.