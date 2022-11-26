СБУ нашла женщину, стримивщую попадание ракеты в объекты критической инфраструктуры на Львовщине

Она уверяет, что не знала, что делать этого нельзя.

Служба безопасности Украины отыскала женщину, которая во время ракетных обстрелов Львовщины вела видеострим в соцсети.

На кадрах видно, что женщина радуется, когда российские ракеты попадают в объекты критической инфраструктуры. После сдерживания блоггера начали искать следователи СБУ. Наконец нашли, но не задержали, пока ограничились профилактической беседой.

Женщина публично извинилась и заверила, что якобы не знала, что подвергает земляков опасности. Ведь распространение координат, адресов попаданий или названий объектов обстрелов – помогает рашистам корректировать следующие прилеты. "Извиняюсь, что я выложила видео, в котором были видны два прилета ракеты Российской Федерации, извиняюсь, что наложила опасность на граждан Украины", — отметила она.

Распространять фото или видео вражеских ракетных прилетов строго-настрого запрещено!

Напомним, что на одном из пунктов пропуска в Закарпатье задержан предатель из Белой Церкви. Бывший работник МВД всегда был сторонником "русского мира" и планировал передать России информацию об украинских спецслужбах.

За это ожидал, что, как Россия оккупирует Киев, он станет "главным полицейским Киевской области". Теперь мужчине остается только ждать 15 лет заключения.

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