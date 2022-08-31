СБУ назвала еще трех российских оккупантов, убивавших мирных людей на Киевщине: фото

Среди российских военных преступников — командир и двое контрактников, убивших мужчину в Гостомеле за отказ им в помощи.
Служба безопасности идентифицировала трех российских военных, которые обстреливали мирные населенные пункты Киевщины и убивали гражданских людей.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Спецслужба собрала доказательства их военных преступлений.
Один из оккупантов – подполковник Андрей Марушкин, командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (ОМСБр). С 1 по 30 марта он приказывал обстреливать из артиллерии населенные пункты и гражданские объекты в Киевской области. Ему объявили подозрение по двум статьям УКУ (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий и совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).
Среди идентифицированных есть и два контрактника ВС РФ Алексей Токмаков и Алексей Крошкин. По данным СБУ, 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать оккупантам разгружать боеприпасы.
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