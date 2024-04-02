СБУ назвала фамилию одного из виновных в ракетном ударе РФ по многоэтажке в Умани

Завод специализируется на серийном производстве дальнобойных ракет, в том числе X-101.
Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Богатикова, генерального директора российского завода, производящего крылатые ракеты для ударов по Украине, и сообщила ему подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что предприятие Радуга специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для российских войск. В первую очередь, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101, которые кафиры используют для осуществления ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
"Именно такой ракетой кафиры попали в многоквартирный дом в Умани 28 апреля 2023 года. Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 23 местных жителя, среди них — 6 детей. Во время огневого поражения был полностью разрушен подъезд из 27 квартир", — сказано в сообщении.
В СБУ установили, что за бесперебойные поставки ракетного вооружения оккупационной группировкой России завод получил отличие "благодарность президента России".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Богатикову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Богатикова к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении главарям "ДНР", организовавших "голосование" за Путина.
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