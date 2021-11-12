СБУ не впустила в Украину самолет подсанкционного нардепа: СМИ пишут, что речь идет о Козаке

СБУ не впустила в Украину самолет подсанкционного нардепа: СМИ пишут, что речь идет о Козаке

Однако правоохранители его не называют.

Служба безопасности Украины не впустила в Украину самолет нардепа, против которого введены санкции и который подозревается в государственной измене. Вероятно, по информации некоторых СМИ, речь идет о Тарасе Козаке из "ОПЗЖ".

Также читайте Суд арестовал имущество нардепа от ОПЗЖ Козака

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета.

Отмечается, что в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввела санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний — владельцев бизнес-джетов, которыми пророссийские украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.

Как позже сообщил председатель СБУ Иван Баканов, Служба безопасности рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U SRL".

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и 8 компаний, основателей телеканалов "112 Украина", "ZIK" и NewsOne. 3 февраля СНБО ввела санкции в отношении оператора воздушных судов "JET4U SRL" и компаний — владельцев бизнес-джетов, на которых Козак и Медведчук совершали полеты в Россию. В ноябре СНБО применила санкции к новым владельцам самолетов, которые ранее были связаны с этой компанией.

Тем временем Козак обновил декларацию. Он арендует жилье в Беларуси, где, возможно, скрывается от следствия. В декларацию Козак внес информацию о том, что заплатил за аренду жилья 1,32 млн. грн. Это, вероятно, указывает на то, где именно он находится.

Новости Украины: Генпрокуратура завершила расследование дел Медведчука и Козака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку