СБУ о расследовании россиян по Керченскому мосту: "Далеки от реальности, а правду узнаем после победы Украины"

В Службе безопасности Украины заявили, что россияне далеки от реальности в расследовании взрыва на Крымском мосту, однако все детали станут известны после победы Украины.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк прокомментировал попытки РФ "расследовать" взрыв на незаконном Крымском мосту. По его словам, россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по поводу инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Малюк прокомментировал причастность СБУ к "хлопку" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях: "Просто мы, украинцы, очень любим хлопок. Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют обращаться с ним правильно?" Думаю, у них еще не раз будет возможность поучиться этому".

Исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что в так называемом "расследовании инцидента на Крымском мосту" россияне показывают свой непрофессионализм.

"Они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем в деталях поговорить после победы. А на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и есть то, что имеют. Время расставит точки над "і", — прокомментировал руководитель Службы безопасности Украины.

Напомним, россияне не спешат ремонтировать поврежденный Крымский мост. По их официальной информации, ремонт на незаконно построенном мосту должен завершиться только 1 июля 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту: кто может за этим стоять

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту стал следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что причастность ФСБ к подрыву вполне допустима в условиях эскалации конфликта в близком окружении президента РФ Владимира Путина.

По оценкам специалистов американского Института изучения войны, за взрыв на Крымском мосту российские власти сделают виновным Минобороны страны, чтобы отвести вину от Путина, в адрес которого начала звучать критика.

Между тем, ФСБ назвала "организатором" инцидента главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

В свою очередь, в Украине назвали эти выводы российской ФСБ полной чепухой. Так, представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что российские спецслужбы "обслуживают режим Путина", поэтому их выводы были ожидаемы.

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