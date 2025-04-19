СБУ обнародовала эксклюзивные кадры обмена пленными накануне Пасхи: фото, видео

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

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Из плена освободили еще 277 украинцев.

СБУ обнародовала эксклюзивные фото и видео.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!», — отметил пресс-центр СБУ.

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Только в этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника освобождены вне обмена.

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена / © СБУ

В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождены 4552 украинских гражданина. Вне обменов дополнительно освобождены из российской неволи 529 человек.

Среди освобожденных из российского плена 277 украинских защитников большинство составляют молодые люди после 2000 года рождения.

Дата публикации 19:19, 19.04.25 Количество просмотров 29 СБУ обнародовала эксклюзивные кадры обмена пленных накануне Пасхи