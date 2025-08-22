НАБУ.

Служба безопасности Украины опубликовала новые материалы, подтверждающие, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.

Об этом сообщили в СБУ.

Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в республику Дагестан (РФ).

В частности, ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора должностного лица НАБУ, во время которого он обсуждает условия продаж и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан.

В рамках досудебного расследования следователи также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана по продаже технической конопли. В частности, соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого.

В этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно скорее отправить актуальные сертификаты качества продукции. По его словам, документы нужны срочно, потому что подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение. Это имя совпадает с именем чиновника НАБУ.

При анализе содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ. В свою очередь, его отец в основном выполнял указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте.

Материалы дела показывают, что сотрудник антикоррупционного бюро не только находил контакты для торговли с агрессором Россией, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого высокопоставленного чиновника НАБУ.

Следствие установило, что отец правоохранителя находился на постоянной связи с гражданами Российской Федерации, жителями Дагестана, а в 2023-м, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил страну-агрессора.

Как свидетельствуют материалы производства, отец высокопоставленного чиновника НАБУ переписывался с беглым депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Он, по данным следствия, связан со спецслужбами РФ и оказывает значительное влияние на деятельность Бюро.

В одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом чиновника НАБУ. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться его сыну (для конспирации он указал лишь первую букву имени) и просил поспособствовать налаживанию контакта.

Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец должностного лица НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР".

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

Напомним, что СБУ сообщила высокопоставленному чиновнику НАБУ и его отцу о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Они находятся под стражей.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжается.

© СБУ

© СБУ

В СБУ подчеркивают, что это уголовное производство касается только отдельного сотрудника антикоррупционного бюро и фактов его сотрудничества со страной-агрессором и не имеет никакого отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Украины от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко. Днем исчезновения Христенко считают 21 июля 2025 года. Последний раз его видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области. Правоохранители обвиняют его в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса: в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111), пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111) и в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2). По информации МВД, избрана мера пресечения — содержание под стражей.