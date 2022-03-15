СБУ обнаружила среди военных РФ уроженца Хмельницкой области: возглавляет боевое подразделение оккупантов

Подразделение изменника перебросили из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

Служба безопасности Украины обнаружила среди российских военных уроженца Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

Речь идет об Андрее Ч. Он раньше служил в Национальной гвардии Украины. В 2014 году после аннексии Крыма он предал присяге и вступил в Росгвардию. Впоследствии мужчина получил российское гражданство, высшую должность и продолжил службу в Симферополе.

Когда Российская Федерация совершила вторжение в Украину 24 февраля, его передислоцировали в Херсонскую область. Предатель Украины возглавляет боевое подразделение, уничтожающее мирное население.

В Службе безопасности отметили, что родители предателя проживают в Хмельницкой области. О том, что их сын сражается против Украины, узнали от правоохранителей.

Отец призывает сына не выполнять преступные приказы и сложить оружие.

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