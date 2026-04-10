СБУ обратилась к украинцам с важным предупреждением об опасности на Пасху

СБУ предупреждает об угрозе терактов и религиозных провокаций на Пасху.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
СБУ призывает украинцев быть осторожными на Пасху / © pixabay.com

СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными во время Пасхальных праздников. Силовики фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри страны с помощью диверсий, терактов и информационно-психологических операций.

Об этом сообщает СБУ.

В ведомстве напомнили, что россияне постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности, накануне и во время больших религиозных праздников, таких как Пасха.

Несмотря на заявления РФ о так называемом «перемирии», вражеские спецслужбы не прекращают свои информационно-психологические спецоперации, провокации, теракты и диверсии.

«Среди прочего, украинская спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру на искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин», — предупреждает СБУ.

Параллельно контрразведка разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства. Основными «целями» окупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.

СБУ призывает украинцев в период Пасхи:

  • быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

  • не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

  • сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими «легкий заработок»;

  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

  • в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

  • соблюдать установленный комендантский час и т.д.

В СБУ круглосуточно работает специальная горячая линия по номеру 1516.

