- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
СБУ обратилась к украинцам с важным предупреждением об опасности на Пасху
СБУ предупреждает об угрозе терактов и религиозных провокаций на Пасху.
СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными во время Пасхальных праздников. Силовики фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри страны с помощью диверсий, терактов и информационно-психологических операций.
Об этом сообщает СБУ.
В ведомстве напомнили, что россияне постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности, накануне и во время больших религиозных праздников, таких как Пасха.
Несмотря на заявления РФ о так называемом «перемирии», вражеские спецслужбы не прекращают свои информационно-психологические спецоперации, провокации, теракты и диверсии.
«Среди прочего, украинская спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру на искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин», — предупреждает СБУ.
Параллельно контрразведка разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства. Основными «целями» окупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.
СБУ призывает украинцев в период Пасхи:
быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими «легкий заработок»;
не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
соблюдать установленный комендантский час и т.д.
В СБУ круглосуточно работает специальная горячая линия по номеру 1516.
