СБУ обратилась к владельцам уличных вебкамер из-за ракетных обстрелов по Украине

Прежде всего, это касается автоматической видеофиксации вокруг жилых, социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

В СБУ призвали владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции, чтобы россияне не использовали их для обстрелов Украины.

Об этом идет речь в официальном канале Службы безопасности Украины.

Прежде всего, это касается автоматической видеофиксации вокруг жилых, социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов. О таких камерах призывают сообщать в чатбот СБУ.

"РФ использует уязвимость современных вебкамер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или хакерский "взлом", — рассказали в СБУ.



Также специалисты отмечают, что запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Распространение таких записей есть преступление, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Тем временем адвокат объяснил, какая ответственность угрожает в случае съемки и фотографирования военных ВСУ. По его словам, блоггеры, распространяющие такую информацию, могут понести ответственность. Будет проведена экспертиза. Если экспертиза подтвердит факты, для такого лица будет достаточно серьезное наказание.

Напомним, в воздушных силах также напомнили, что нельзя снимать во время работы ПВО.

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