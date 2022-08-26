СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его ближайшим приспешникам: детали

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова и еще двух его ближайших приспешников.

Речь идет о Данииле Мартынове, заместителе начальника управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской Республике и Хусейне Межидове, командире тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск нацгвардии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Даниил Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил увлечением Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. В частности, по его приказам было взято в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых более сотни лежачих больных. Кроме того, Мартынов приказал заминировать подходы к зданию, а сам интернат превратить в огневую позицию оккупантов.

По приказу еще одного приближенного к председателю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание подвалов многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.

Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Пленных, которые не выдерживали бесчеловечных условий (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), "хоронили" вблизи здания.

Теперь оба "военных чиновника" обвиняются в содержании гражданских, нарушении правил обращения с гражданским населением и использовании их в качестве "живого щита". Хусейна Межидова подозревают еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Продолжается следствие по установлению других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины. Служба безопасности продолжает системно документировать преступления российской оккупационной армии.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении в преступлении секретарю Совета безопасности Чеченской республики Апте Алаудинову, командовавшему "кадыровцами" во время захвата Луганщины.

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